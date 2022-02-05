 

Нефтегазовый сектор выбрасывает в атмосферу миллионы тонн метана

05.02.2022, 6:42, Новости дня
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Наблюдения и замеры, проведенные при помощи специальных приборов, установленных на орбитальном спутнике Sentinel-5, позволили определить, сколько метана ежегодно выбрасывается в атмосферу в местах добычи.

Ученые были удивлены, когда узнали, что речь идет о потерях примерно 8 миллионов тонн дорогого газа. В среднем от 8 до 12 процентов метана уходит прямо в воздух на местах добычи газа и нефти. Также много потерь в магистральных газопроводах.

По оценкам специалистов, лидером в данном антирейтинге является Туркменистан, на месторождениях которого теряют по 1.3 млн тонн метена в год. Также среди самых больших транжир названы такие добывающие страны, как Россия, Казахстан, Алжир, Иран и Соединенные Штаты.



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