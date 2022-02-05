 

В компании Microsoft опровергли слухи о закрытии разработок гарнитуры HoloLens

05.02.2022, 6:42, Новости дня
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В компании Microsoft опровергли недавнее сообщение в СМИ о том, что разработка новой версии гарнитуры дополненной реальности HoloLens якобы прекращена. Такая информация появилась со ссылками на инсайдерские источники, и она до сих пор гуляет по сети.

Однако в Microsoft заявили, что работу не прекращали. Кроме того, компания заключила контракт с южнокорейским «Самсунгом», который предполагает партнерские отношения в разработке новой гарнитуры виртуальной и смешанной реальности.

Ранее авторитетные СМИ сообщали, что около 70 специалистов, которые занимались созданием упомянутой гарнитуры, ушли из Microsoft. Более половины из них тут же устроились на работу к Марку Цукербергу.



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