В компании Microsoft опровергли слухи о закрытии разработок гарнитуры HoloLens

В компании Microsoft опровергли недавнее сообщение в СМИ о том, что разработка новой версии гарнитуры дополненной реальности HoloLens якобы прекращена. Такая информация появилась со ссылками на инсайдерские источники, и она до сих пор гуляет по сети.

Однако в Microsoft заявили, что работу не прекращали. Кроме того, компания заключила контракт с южнокорейским «Самсунгом», который предполагает партнерские отношения в разработке новой гарнитуры виртуальной и смешанной реальности.

Ранее авторитетные СМИ сообщали, что около 70 специалистов, которые занимались созданием упомянутой гарнитуры, ушли из Microsoft. Более половины из них тут же устроились на работу к Марку Цукербергу.