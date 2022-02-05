Ученые обнаружили еще одну опасность курения

Казалось бы, об опасности курения давно все известно. Однако ученые из Соединенных Штатов, проведя дополнительные исследования, установили, что люди, не бросившие курить к 60 годам, рискуют своими когнитивными способностями.

Оказалось, что табачный дым в пожилом возрасте особенно сильно тормозит физиологические процессы, происходящие в головном мозге, что автоматически негативно влияет на остроту ума.

Данные, позволившие прийти к такому выводу, ученые собирали, начиная с 60-х годов прошлого века. Также было проведено немало тестов, в процессе которых было доказало, что курение в пожилом возрасте снижает способность запоминать слова, а также обрабатывать данные в уме и быстро формулировать свои мысли.