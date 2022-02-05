 

Ученые обнаружили еще одну опасность курения

05.02.2022, 6:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Казалось бы, об опасности курения давно все известно. Однако ученые из Соединенных Штатов, проведя дополнительные исследования, установили, что люди, не бросившие курить к 60 годам, рискуют своими когнитивными способностями.

 Оказалось, что табачный дым в пожилом возрасте особенно сильно тормозит физиологические процессы, происходящие в головном мозге, что автоматически негативно влияет на остроту ума.

Данные, позволившие прийти к такому выводу, ученые собирали, начиная с 60-х годов прошлого века. Также было проведено немало тестов, в процессе которых было доказало, что курение в пожилом возрасте снижает способность запоминать слова, а также обрабатывать данные в уме и быстро формулировать свои мысли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Число выздоровевших от COVID-19 в мире превысило 26 млн

24.02 / Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе – группировка “Восток”

14.09 / Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

24.12 / Сайт президента Молдавии перешел на румынский язык

17.07 / В Великобритании не нашли доказательств ущерба от «российского вмешательства»

30.12 / В Монголии сообщили о первой смерти от COVID-19

11.01 / “Миссия выполнена”. Иванишвили заявил, что окончательно уходит из политики

13.03 / Мэр Ниццы призвал власти Франции разрешить покупку «Спутника V»

16.07 / Военный госпиталь решили развернуть в Хакасии для борьбы с COVID

24.01 / В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика