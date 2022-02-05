 

На Украине демонтировали памятник российскому полководцу Суворову

05.02.2022, 6:00, Новости дня
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Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в украинской Полтаве, сообщил региональный представитель института национальной памяти Украины Олег Пустовгар.

«Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась неблагополучной к палачу украинского и польского народов», – написал Пустовгар в Facebook в пятницу, передает РИА «Новости».

До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, он был «декоммунизирован» в январе 2019 года. На месте памятника открыли мемориальную таблицу теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову. Позже памятник Суворову стал экспонатом полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации – филиал национального военно-исторического музея Украины. Во времена СССР киевский военный лицей носил имя Суворова. В 1998 году кабинет министров Украины присвоил лицею имя Ивана Богуна – участника восстания Богдана Хмельницкого.

С мае 2015 года на Украине работает закон о запрете публичного использования и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики в стране.



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