Швейцарские ученые оценили генетическое разнообразие Мирового океана

Ученые из Швейцарии провели масштабную экспедицию, в процессе которой собирали образцы грунта со дна Мирового океана. Их целью было оценить по найденным образцам ДНК, сколько разных видов живых организмов живет в толще воды.

В результате удалось установить, что в прибрежных водах обитает только четверть морских организмов. Остальные три четверти живут далеко от берега, где глубина очень велика.

Исследования проводили в Бременском и Женевском университетах. По сообщению ученых, всего было собрано более 1700 образцов грунта, в которых удалось найти около 2 млрд образцов ДНК разных организмов. Удивительно то, что большое количество видом приспособились к условиям, которые могут показаться крайне неблагоприятными для жизни.