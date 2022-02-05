Британские специалисты создали робота в виде насекомого

Уникального робота представили специалисты из Бристольского университета. По внешнему виду его трудно отличить от самого обыкновенного насекомого, на которое мы могли бы даже не обратить внимание. Робот очень мал, но это – не главное его достоинство.

Робот-насекомое способен долго летать. При этом затраты энергии невелики. Проблема была в том, чтобы обеспечить генерирование и передачу энергии для очень быстрых взмахов крыльями – точно таких же, какие мы видим у пчел, например.

В частности, нужно было избежать необходимости постоянно запускать двигатель. Для этого создали систему переменного магнитного поля, которое движет крыльями и не требует дополнительных деталей. Во время одного автономного полета робот способен сделать до миллиона взмахов.