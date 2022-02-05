Apple исполнила практически все требования «закона о приземлении»

Компания Apple исполнила практически все требования «закона о приземлении», за исключением установки счетчика посещаемости, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории РФ представительства. Таким образом Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что от компании Spotify AB поступила информация об учреждении российского юридического лица. «На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов», – пояснили там.

Отмечается также, что компания Likeme Pte. ltd. уведомила о своих планах по учреждению российского юридического лица. Подтверждающих документов компания не предоставила.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле прошлого года. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими филиалами, опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

В январе соцсеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о «приземлении». То же самое сделала корпорация Google. Ранее представительство в РФ открыл мессенджер Viber. Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee.