В Москве задержан глава одного из предприятий Минэнерго
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В российской столице задержали одного из руководителей предприятий Министерства энергетики Российской Федерации, сообщил источник.
«В Москве проводятся следственные действия в отношении генерального директора Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких. По предварительным данным, он задержан», – сказал собеседник ТАСС.
Собеседник уточнил, что Мягких подозревают в мошенничестве.
Ранее заместителя министра транспорта Владимира Токарева арестовали по делу о мошенничестве более чем на 500 млн рублей.
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