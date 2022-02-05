В Москве задержан глава одного из предприятий Минэнерго

В российской столице задержали одного из руководителей предприятий Министерства энергетики Российской Федерации, сообщил источник.

«В Москве проводятся следственные действия в отношении генерального директора Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких. По предварительным данным, он задержан», – сказал собеседник ТАСС.

Собеседник уточнил, что Мягких подозревают в мошенничестве.

Ранее заместителя министра транспорта Владимира Токарева арестовали по делу о мошенничестве более чем на 500 млн рублей.