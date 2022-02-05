Россия обеспечила дизельным топливом замерзающих жителей США

Северо-восточные Соединенные Штаты охватили небывалые холода, там не хватает топлива, а другие традиционные поставщики – Европа и Канада, – испытывают свои трудности, в результате чего дизельное топливо для жителей данного региона закупают в России, сообщают СМИ.

По информации поставщика данных о нефти Vortexa, в феврале около 1,55 млн баррелей (211 тыс. тонн) дизельного топлива направляются из России в США, что является рекордом за последние три года, на данный момент это составляет 22% импорта «солярки», пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что растущая доля российского импорта – это еще одна иллюстрация критической роли России в снабжении мира нефтью. Геополитическая напряженность заставляет рынки нервничать, так как США заявили, что ответят санкциями, если РФ вторгнется на Украину.

Восточное побережье США особенно зависит от импортного дизельного топлива, поскольку мощности по переработке нефти сократились из-за низкой рентабельности. Запасы дизельного топлива упали до самого низкого уровня для этого времени года с 2014 года.

Кроме того, северо-восточные штаты в большей степени полагается на дизельные генераторы для производства электроэнергии, так как цены на природный газ рекордно выросли.

Другие основные поставщики дизельного топлива в США сталкиваются со своими проблемами: Европа борется с нехваткой энергии и перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, а Канада закрыла нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье в начале пандемии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США, с одной стороны, вводят санкции против РФ и молятся на «зеленую» энергетику, а с другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов: если ранее они возили из РФ в основном тяжелую нефть и мазут, то теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу.