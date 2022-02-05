Американцы создали фильтр, удаляющий из воздуха 99% углекислого газа

По предварительным оценкам, мембрана размером 5 на 5 см способна удалять 99% углекислого газа из воздуха со скоростью до 2 литров в минуту.

Атмосферу таким образом, конечно же, не очистишь. Но создать эффективный фильтр для водородных топливных элементов можно, говорят специалисты.

На сегодня существует два основных типа топливных элементов: на кислотной основе и с гидроксидным обменом. Второй тип считается более эффективными и безопасным. Однако у него есть большой недостаток. При попадании на мембрану углекислого газа очень быстро снижается КПД. Именно здесь и пригодится изобретенных американцами фильтр, говорят эксперты. Напомним, что топливные элементы служат для производства электрической энергии из водорода.