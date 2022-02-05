В Колумбии оформлен патент на батарейки из банановых отходов

Группа студентов из Колумбии разработала электрические батарейки из органических отходов и оформила на них патент, которые дает право продавать аккумуляторы в течение двух десятилетий от своего имени.

Емкость батарей невелика. Однако ее достаточно, чтобы питать фонарики или лазерные указки.

И самое главное, что сырьем для батареек становятся отходы бананов, тростника или авокадо. Продукт на 100% экологически чистый. То есть, после окончания эксплуатации батарейки просто можно выбросить на свалки. Или же можно использовать их как органическое удобрение. Изобретатели теперь намерены поработать над увеличением емкости и эффективности своих аккумуляторов. Данное направление считается весьма перспективным, учитывая нынешний экологический тренд в энергетике.