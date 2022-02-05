 

В Колумбии оформлен патент на батарейки из банановых отходов

05.02.2022, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа студентов из Колумбии разработала электрические батарейки из органических отходов и оформила на них патент, которые дает право продавать аккумуляторы в течение двух десятилетий от своего имени.

Емкость батарей невелика. Однако ее достаточно, чтобы питать фонарики или лазерные указки.

И самое главное, что сырьем для батареек становятся отходы бананов, тростника или авокадо. Продукт на 100% экологически чистый. То есть, после окончания эксплуатации батарейки просто можно выбросить на свалки. Или же можно использовать их как органическое удобрение. Изобретатели теперь намерены поработать над увеличением емкости и эффективности своих аккумуляторов. Данное направление считается весьма перспективным, учитывая нынешний экологический тренд в энергетике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Автоновости: За полгода россияне купили более 500 тысяч Lada с пробегом

27.02 / Российский телеканал ТНТ показал пародию на Соловьева и Киселева. Позже ролик пропал из YouTube и онлайн-кинотеатра Premier

09.06 / Нефть подорожала на данных о снижении ее запасов в США

29.08 / Добровинский ответил на обвинения Джигурды по делу Ефремова

27.07 / Число погибших при съезде машины в оросительный канал под Волгоградом выросло до восьми

03.08 / Британия ограничила срок действия виз для россиян

08.10 / Трамп: Оставшееся число наших военных, которые служат в Афганистане, должно быть дома к Рождеству

04.12 / Замглавы Офиса президента отреагировал на сообщение о выделении фирме его тестя земельного участка в Киеве

07.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

22.02 / В Италии спасли туриста, который семь суток провел в горах со сломанной ногой. Ему помогла выжить собака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика