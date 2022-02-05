 

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в центральный аппарат СК

05.02.2022, 5:12, Новости дня
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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.

По мнению членов СПЧ, дело против Мусаевой тесно связано с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которых считают администраторами интернет-ресурса, публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства республики, говорится в сообщении Telegram-канале СПЧ.

При этом в сообщении отмечается, что «риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых». «В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», – написал он.

Согласно письму Фадеева, «чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности, считаю полезным передачу расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой из производства должностных лиц Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике следователям Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо следователю центрального аппарата СК РФ в соответствии с ч. 6 ст. 152 УПК РФ».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отмечал глава Чечни.



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