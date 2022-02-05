Путин поприветствовал российских спортсменов в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр, на которых присутствует президент РФ Владимир Путин.

В качестве гостя он находится на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо», глава страны стоя поприветствовал российских спортсменов, когда они проходили, передает ТАСС.

Кадры с Путиным появились в эфире американского телеканала NBC.

Президент РФ находился на трибуне один. Он был в теплой зимней куртке черного цвета – в Пекине сейчас около 5 градусов ниже нуля. На отдельной трибуне пекинского стадиона расположились председатель КНР Си Цзиньпин и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, российским спортсменам запрещено использовать национальный гимн и символику.