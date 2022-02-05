Женщина-снайпер ВСУ пригрозила убивать русских в Донбассе

Британское издание The Sun опубликовало интервью и видео с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской: которая на видео, предположительно, стреляет в «русских сепаратистов» в Донбассе, а в интервью обещает «убивать и дальше».

На опубликованной изданием видеозаписи запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения снайпера появляются несколько человек, после чего снайпер совершает несколько выстрелов по целям. По утверждению издания, видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелявшей из винтовки является Елена Белозерская. При этом «мишени» издание называет то «русскими сепаратистами», то «русскими солдатами», передает РИА «Новости».

В интервью Белозерская заявляет, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны». «Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десять человек, сообщила изданию, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся», – говорится в статье.

Как информирует издание, на момент записи видео Белозерская была «добровольцем», но позже вступила в ряды морской пехоты Украины. По другим данным, Белозерская и ее супруг являются резервистами украинской армии, информирует издание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.

В прошлую среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.