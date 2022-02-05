Мнение: Навальный против Чубайса



Мария Певчих

Ну вот, в среде потомственных либералов – опять раскол. Мария Певчих (та самая!) накатала длинный и, что говорить, блестящий текст, направленный против так называемых “сислибов”. Всех назвала, никого не забыла: Кириенко, Кудрин, Чубайс… Фирменный стиль Навального виден в подходе – путинских вельмож обличают, перечисляя их квадратные метры. Ну и я тоже вынужден согласиться – да, с Роснаной Чубайс, что ни говори, сильно зашкварился.

Злая эта Марина! Но – пишет хорошо, хлестко. Да сама хороша, чертовка. Не хуже Дуни в молодости – когда она была, мягко говоря, совсем не такой, как сейчас:

“Посмотрела интервью Собчак с Авдотьей Смирновой (и вкраплениями Чубайса) и разбушевалась. Хочется всех героев взять за плечи и долго трясти или по щекам хлестать, чтобы они вывалились из своего воображаемого мира и посмотрели на себя в зеркало.

Интервью начинается с того, что Смирнова рассказывает, как регулярно извиняется за своего деда (занимался гонениями Пастернака) перед внучкой Пастернака. Ей моральный компас подсказывает, что дед был неправ, был конформистом. А она несет ответственность и искупает дедовы грехи.

Сразу хочется остановить и сказать: “Вы, Авдотья, лучше бы за себя несли ответственность.А то совсем скоро ваши внуки будут извиняться”. Но в начале ролика еще абсолютно непонятно, насколько сильно внукам Смирновой придется извиняться. И что эти извинения, скорее всего,не примут.

Давайте разбираться. Все интервью -это такое большое знакомство.“Привет, это мы- барыня Авдотья, скромный парень Толя, гениальный Леша Кудрин,герой России Сережа Кириенко, и мы – ЭЛИТА. А вы, бомжи немытые, порадуйтесь тому, какие мы возвышенные. Как точен наш моральный компас.”

Посмотрите, как мало Авдотье дела до сумки Balmain за 100к рублей, которую она держит в руках. Она вообще не знает, что это и как тут оказалось. Как сильно не нужен ей 2600-метровый дом, который она строит. Давайте лучше обсудим Вертинского или белую эмиграцию. Вот это интересно.



Дуня Смирнова в молодости

Все самое интересное начинается, когда разговор заходит про “интеллектуальную элиту”. Из этого интервью можно сделать веселую игру для вечеринок – пьешь по шоту каждый раз, когда слышишь “интеллектуальная элита”, и все, к середине выпуска ты сам уже интеллектуальная элита.

Представителем интеллектуальной элиты Смирнова называет Суркова. Идеолог войны с Украиной, человек, который вырастил поколение паразитов-нашистов. Автор “суверенной демократии” – лично превративший остаток демократических институтов в России в фантик. Безусловно, элита.

Как просто все оказалось. Поставил себе в кабинет фотографию Тупака в рамочке, а не собственный портрет кисти Никаса Сафронова, и все – война, репрессии, все вторично. Повтори несколько раз: Поллок, Гинзберг, Керуак и готово, – добро пожаловать в интеллектуальную элиту, сэр.

Далее обсуждается Кириенко. Его Авдотья называет БЛИСТАТЕЛЬНЫМ. Сергей, говорит, с огромным азартом увлечен программой Лидеры России, обществом Знание. Развитием человеческого капитала. “Я думаю, это предмет его подлинных интересов”, – говорит Смирнова.

Ох, Авдотья. Зачем к зрителям как к идиотам относиться. Предмет подлинных интересов Кириенко лежит в двух плоскостях (никак не связанных с Лидерами России). Во-первых, вечное правление Путина. Которое надо обеспечивать – репрессиями, посадками, выжиганием всего живого

Во-вторых, вот еще комплект подлинных интересов Кириенко:

-Дача на Рублевке за миллиард рублей

-Квартира 250м2 в Хамовниках , которую его дочь получила от администрации президента, когда ей было 3 (ТРИ) года

-Квартира для невестки в элитном ЖК за 160 млн

Я не закончила. Предметом подлинных интересов Кириенко является и этот вид. Высокий берег Средиземного моря. Испанская вилла, откуда не вылезают его дети (оформлена она на “друзей семьи”, естественно).

Пристроить сынулю на директорскую должность в госкомпании – вот тоже подлинный интерес Кириенко.



Авдотья Смирнова

Предметами интереса Кириенко являются и закон об иностранных агентах, с помощью которого уничтожили все независимые СМИ. Или запрет просветительской деятельности – тоже интересненько. Посадить и разрушить жизнь Лилии Чанышевой – вот подлинный интерес Сергея Владиленовича.

Если у вас вдруг остались сомнения, может, человек не так сформулировал, и все-таки с Кириенко все не так блистательно? Нет-нет. Вот кусочек, где Авдотья говорит, что звание Героя России Кириенко дали слишком поздно. Надо было давать за дефолт. И Чубайсу тоже надо было давать.

Еще про“Сережу”. Все в нем есть.И геройство и жертвенность. На алтарь он принес свою репутацию. Пожертвовал званием почетного либерала, чтобы делать то, что нужно для будущего России. А именно: сажать за твиты, сажать за клип Рамштайн, убивать политических оппонентов.

Потом Авдотья рассказывает,в чем залог успеха Кириенко. Нет, не в лизоблюдстве. Он не прогибается, он маневрирует. У него есть, внимание, ДЛИННАЯ ВОЛЯ. Где-то уступит, чтобы потом выиграть. У меня плохие новости для Кириенко (и прочих обладателей длинных волей) – вы не выиграете.

От разговора про Немцова просто хочется выть. Начинается трогательно, с кроткой слезы. На вопрос,почему Кириенко,друг и соратник Немцова, не может сделать так, чтобы убийство раскрыли, Смирнова драматично отвечает:“Ну мы же говорили о длинной воле.Расследование еще не закончено”.

“Поживем – увидим” говорит она. “Почему вы считаете, что ничего не делается, вот в данный момент“. “Сергей не всесилен”, – продолжает она. Но Сергей пробует, вы просто не знаете.

[кричит] Прошло почти 7 лет. 7 лет!!! Дети, которые родились в год убийства Немцова, пошли в школу. А Сергей Владиленович все работает над тем, чтобы Геремеев открыл дверь дома в чеченском селе Джалка.



Певчих Мария

А аргумент, что расследование надо завершить для того, чтобы ВПЕЧАТЛИТЬ ПУТИНА -это за гранью того, что я способна осознать. Расследовать убийство, чтобы показать Путину, что ты жесткий и принципиальный. Дамы, извините, но Путин прекрасно знает,кто убил Немцова.Он не впечатлится.

Дальше Кудрин. Вы уже можете догадаться. “Леша – один из лучших из людей, которых я встретила в жизни”. Масштаб личности. Честность. Чистота. Сила. Это все “Леша” Кудрин. Знакомьтесь, “интеллектуальная элита”, путинский министр и дружочек по питерской мэрии. Преклоните колено.

“Леша” Кудрин работает на серийного убийцу и военного преступника Путина, но вы бы знали, какой он прекрасный друг для Авдотьи и Анатолия. Выручит в любой ситуации. Защитит, поможет, вытащит. Предречет “санкционное покусывание”, если тебя отравят Новичком.

И наконец-то появляется Чубайс.Он лучезарен и кокетлив:“Все, плохое, что происходит со страной, происходит, в том числе,из-за меня. Где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали”. Он единое целое с Россией. Все хорошее, если что, тоже происходит“в связи с тем,что мы делаем”.

Этот разговор происходит на премьере сериала Смирновой. Вокруг бродит та самая “интеллектуальная элита”, богема, угощают шампанским, обсуждают Вертинского. И почему-то именно в этот момент хочется больше всего достать коричневый бумажный пакетик и начать в него интенсивно дышать.

Что вы там недоработали и недополняли, Анатолий Борисович? Что на МРОТ в 13 000 нельзя прожить? Объясню.У вас доход сколько? Миллионов 300 в год? 400? А у врача 600тысяч. То есть у него в 500 раз меньше денег, чем у вас. Врач спасает жизни, а вы не делаете вообще ничего.Понятнее?

Простите за неточность с вашим доходом. Дело в том, что все последние годы, которые вы находитесь на госслужбе, вы делаете все возможное, чтобы засекретить свои доходы. Мухлюете, увиливаете, оформляетесь на работу в ООО, когда де-факто вы чиновник. Чтобы не декларировать.

Логику понимаю, объяснять не нужно. Вам, mon cher, пришлось бы декларировать свой двухэтажный новый пентхаус на Якиманке. О ваших “успехах” в пустышке Роснано теперь известно всем, и покупка квартиры стоимостью 260 млн как-то не сочетается с ними. Режет глаз.

Или ваш дом в Переделкино. Подмосковная жемчужина государственного управленца. Почти как у Пастернака, только в 16 раз больше (2657м2). Даже гараж ваш (376м2) в два раза больше, чем дача Нобелевского лауреата Пастернака.

Вообще вся эта публичность, подотчетность, прозрачность госслужбы вам не к лицу. Пришлось бы объяснять, почему в 2008 году Управделами президента выделила вашей взрослой дочери 170-метровую квартиру. Вы бедствовали тогда? Нуждались? Расскажите!

С чем вы там еще не разобрались? С тем, что нельзя убивать людей химическим оружием? Ну поговорите с Навальным, с Быковым, с Кара-Мурзой, они расскажут вам, каково умирать от того, что одновременно отключаются все нервные рецепторы и тебя буквально замыкает. Допоймете.

Какой, нахрен, Вертинский, Анатолий Борисович ? На ваше идиотское Роснано государство потратило почти полтриллиона рублей. Роснано разорилось, вы деньги вернете,которые вы, простите, просрали? Где планшет для каждого школьника? Вы хвастались им Путину. Где планшет, Анатолий?

Где выстроенная наноиндустрия в России? Мы уже лидеры мирового уровня? Инновационная экономика запущена? Почему-то только вижу новости о том, что Роснано не в состоянии платить по долгам и находится в предбанкротном состоянии. Наверное не там смотрю.

Человека надо если не сажать, то просто изолировать от управления всем, что сложнее стиральной машинки. Но я все равно осмелюсь объяснить их логику. Только обещайте не брать вилы и не идти на Переделкино прямо сейчас.

В мире путинских элит Чубайс как бы ДОСТОИН. То есть его руки связаны, это не он решает сколько ему платить, это рынок решил. Потому что Чубайс такой мощный управленец и государственник. Извините, мол, я сам не рад, но я так эффективен и великолепен, что мои услуги стоят дорого.

Я рада, что теперь можно перестать махать бумажками и что-то доказывать.Жизнь все расставила на свои места – Роснано,Чубайс и все его приживалки там, – группа проходимцев и жуликов, которые порезвились за госсчет, все провалили и расползлись по своим дворцам и пентхаусам.

“Хи-хи”

Напоследок приоткрываю вам форточку в мир богемы. Авдотья Андреевна утомились тем, что все помешались на Путине. Послушайте отрывок, проникнитесь. Это мы здесь копошимся, суетимся. А они, элита, живут другим. Высоким.

Авдотья, голубушка, я не окружала себя Путиным.Путин окружил меня собой сам. Иду в офис, а коллег моих нет на местах -их Путин посадил. Надо ролик снять,а оператор сидит за твит про самосожжение Славиной. На кухне пью чай, а вокруг уголовники:кто под статьей, кого интерпол ищет

Или захожу на сайт путинского МИДа, а там написано, что я – британская шпионка и что отправила своего начальника Новичком. А все (даже вы) точно знаете, что Навального отравили ФСБ. Никто не сомневается после звонка Кудрявцеву. Но на сайте МИДа почему-то написано, что я.

Я вам завидую, когда вы говорите, что Путин не занимает в вашей жизни никакого места. Вам повезло. Но это ненадолго. Как только к вам в переделкинское поместье в 6 утра придут менты с болгаркой, заберут ваши вещи и вашего Толю, поверьте, Путин заполнит собой все ваши мысли.



Лилия Чанышева, координатор “штаба Навального” в Уфе. Арестована.

Достаточно подробное обсуждение Навального я специально в этот тред не включила. Один кусочек только покажу.

Что тут рефлексировать? Рефлексировать будут ваши внуки, когда напьются и побегут извиняться, так же, как вы сейчас за вашего деда. Я очень надеюсь, что им предоставится возможность извиниться и перед внуками Немцова и перед внуками Навального.

Но еще больше я боюсь,что перед внуками Лилии Чанышевой извиниться не получится. Потому что ваш блистательный друг Сережа Кириенко посадил 39-летнюю, пытающуюся забеременеть женщину, в тюрьму. Сломал ей жизнь. Ну и лишил ваших внуков возможности извиниться.

Все эти разговоры о Вертинском, Шаляпине, Дягилеве и кто там еще живее живых в Переделкино, это то же самое, что разговоры Путина и его ряженых генералов о второй мировой. Одни помешались на бандеровцах и оскорбителях парадов,чтобы не отвечать, почему в нефтяной державе люди нищие

Другие, наша переделкинская “богема”, окрестили себя благотворителями, заткнули уши романсами Вертинского, закрыли глаза и перенеслись в Париж начала прошлого века, лишь бы не замечать, что на лбах у них написано “приспособленец” или “коллаборационист”.

Никакая вы, Авдотья и Анатолий, не богема и не интеллектуальная элита. Вы путинская элита. И именно такими вас запомнят” (МАРИНА ПЕВЧИХ)