 

Компания Lenovo занимает 20% мирового рынка компьютеров и планшетов

05.02.2022, 4:34, Новости дня
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По оценкам экспертов, в прошлом году на мировой рынок было отгружено примерно 500 миллионов планшетов и компьютеров. При этом каждое пятое устройство было выпущено под брендом Lenovo.

В данной статистике аналитики учитывали как настольные компьютеры, так и классические ноутбуки и хромбуки. Также они отмечают падение производства на 7,2% в четвертом квартале прошлого года.

На втором месте после Lenovo расположилась компания Apple, которая обеспечивает поставки 18,1% устройств из данного сегмента рынка электроники. Третье место досталось бренду НР, доля рынка у которого составляет 13,9%. Росно один процент проигрывает «блонзовому призеру» Dell. В конце первой пятерке расположился Samsung (5,9% рынка).



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