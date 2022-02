Мнения: Facebook вырос, но не повзрослел

В этом году Facebook исполняется 18 лет – цифра знаковая и внушительная. Можно даже поздравить социальную сеть с настоящим совершеннолетием и пожелать ей успехов, развития, и самое главное – ответственности! Учитывая, что с этим дела пока обстоят не очень. Последние годы чадо Марка Цукерберга, подобно проблемному подростку, постоянно влипало в скандалы и явно не отличалось примерным поведением. Появился отличный повод, чтобы это исправить, повзрослеть и понять, что всякий серьезный проступок влечет за собой последствия.

В этом году Facebook исполняется 18 лет – цифра знаковая и внушительная. Можно даже поздравить социальную сеть с настоящим совершеннолетием и пожелать ей успехов, развития, и самое главное – ответственности! Учитывая, что с этим дела пока обстоят не очень. Последние годы чадо Марка Цукерберга, подобно проблемному подростку, постоянно влипало в скандалы и явно не отличалось примерным поведением. Появился отличный повод, чтобы это исправить, повзрослеть и понять, что всякий серьезный проступок влечет за собой последствия.

Начиналось все, как это обычно бывает, мило и невинно. В далеком 2004 году никому не известный студент Гарвардского университета вместе со своими соседями по общежитию запустил социальную сеть Facebook. Целью сайта было простое общение с друзьями, обмен идеями, информацией, событиями из жизни – всем, что так необходимо молодым, активным и перспективным людям. Однако время шло, ресурс расширялся, выходил за рамки студенческого комьюнити. Уже в 2012 году компания купила сервис Instagram, а в 2014 году – мессенджер WhatsApp, превратившись в одного из лидеров мирового рынка ИТ.

Правда, с ростом размера не росла сознательность: у компании начались трудности с сохранением конфиденциальности пользователей (вспомним скандал с Cambridge Analytica), обвинениями во вмешательстве в политические процессы и непонятных алгоритмах. Проблемы копились, их годами пытались скрыть или замять, а в итоге в 2021 году все это вылилось в масштабный кризис. На волне обвинений в несовершенстве рекомендательных алгоритмов, провоцирующих экстремизм, предвзятой модерации и цензуре собственных пользователей, игнорировании деструктивных и ложных материалов на платформе и многом другом корпорации пришлось провести срочный ребрендинг и переименоваться в Meta. Официальной версией такого поступка стала «переквалификация» в новый формат метавселенной. Однако, на мой взгляд, это было больше похоже на отчаянную попытку спасения имиджа.

Сегодня ежемесячная аудитория Facebook в мире достигает 2,9 млрд человек, из них порядка 8,9 млн составляют пользователи из России. Цифры поражают воображение и наталкивают на мысль, что платформа уже давно перестала быть обычным пространством для общения и превратилась в реальную силу, способную влиять на социальные и политические процессы. Особенно уязвимыми в этой ситуации оказались развивающиеся страны Африки и Юго-Восточной Азии. Недостаточное внимание к культурным и языковым особенностям в этих регионах, а также халатный подход к модерации уже повлекли за собой обвинения в подстрекательстве к геноциду рохинджа в Мьянме и насилию в отношении народа, населяющего штат Тыграй в Эфиопии и ставшего жертвой этнической чистки.

Однако «натворить дел» Facebook успел и у себя на родине. Распространение деструктивных и экстремистских материалов о президентских выборах 2020 года в итоге привело к совершенно реальным беспорядкам в американской столице и штурму Капитолия в начале 2021-го. Вы наверняка подумаете, что Facebook просто физически не мог справиться с таким объемом противоправного контента. Возможно, но выглядело это так, будто техногигант особо и не старался. Так, за несколько недель до январского инцидента в Вашингтоне компания распустила рабочую группу по модерации политических пабликов и сообществ, вероятно, решив, что показательной ответственности для удовлетворения широкой публики и регуляторов достаточно.

Удивительная вещь получается с этой соцсетью. С одной стороны, ее руководство выступает за достоверный контент, уверяет пользователей в усовершенствовании рекомендательных алгоритмов и поисковой выдачи, а на деле не особо вкладывается в безопасность своей аудитории. Всему миру, за исключением США, достается только 16% средств из бюджета, выделенного на борьбу с дезинформацией и ненавистью. Правда, куда уходят и эти небольшие мощности, тоже не совсем понятно. Например, в России, по данным Роскомнадзора за декабрь 2021 года, у Facebook на пару с другой «дочкой» Meta – Instagram – скопилось более 2 тыс. деструктивных материалов, которые компания не торопится удалять. За это она уже неоднократно получала штрафы, в том числе декабрьский оборотный на сумму 1,99 млрд рублей.

Зато соцсеть отлично справляется с другой модерацией – предвзятой. Одним из последних случаев стала блокировка официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в январе этого года. Спустя сутки и только после реакции со стороны Роскомнадзора, пригрозившего потенциальной блокировкой, аккаунт был восстановлен, а соцсеть даже принесла извинения.

Однако в искренность этих извинений трудно поверить, уж больно это напоминает спланированную политическую акцию, учитывая напряженную обстановку на мировой арене в последние дни. Цензуре платформы подвергались и российские СМИ: в марте прошлого года в бан попали статьи газеты ВЗГЛЯД, РБК, ТАСС, «Ведомостей» и «Коммерсанта», основанные на официальном пресс-релизе ФСБ. Несколькими годами ранее досталось RT: Facebook заблокировал страницы In the Now – успешной программы канала с многомиллионными просмотрами. Причиной блокировки, по версии соцсети, стало нераскрытие «данных о материнской компании» проекта. Согласитесь, довольно странный повод.

Профили россиян иногда блокируют целыми «пачками». Например, в сентябре 2021 года были забанены три сети аккаунтов из России, которые содержали в общей сложности 214 учетных записей, 35 страниц и 18 групп. Официальной причиной, по версии Facebook, стало нарушение «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства». А по версии российского МИДа – «моделирование информационного пространства и вмешательство в дела страны», иными словами – цензура. Да что уж далеко ходить, в июне 2021 года Facebook удалил и мой аккаунт за то, что я активно выступал в поддержку законопроекта «о приземлении» западных ИТ-гигантов. Видимо, за выражение собственного мнения и призывов соблюдать российский закон, по мнению соцсети, обязательно предполагается блокировка. И хотя после обращения в Роскомнадзор доступ к странице был восстановлен, осадочек остался.

В то же время заботливый «родитель» Цукерберг сильно беспокоится о репутации своего подопечного перед американскими властями и изо всех сил пытается замять последствия многочисленных скандалов, тратя на лоббирование интересов компании более 5,4 млн долларов за три последних месяца 2021 года, что является абсолютным рекордом за всю историю ИТ-индустрии. Так и хочется сказать: не ту ты тактику выбрал, Марк! Содеянного не воротишь, но можно же исправить последствия – особенно в нашей стране: выплатить штрафы, удалить деструктивный контент и фейки, начать выполнять закон о «приземлении» и перестать наконец игнорировать обращения российских пользователей. Все это будет на порядок эффективнее и дешевле.

Что же именинник имеет на 4 февраля 2022 года? Худшая компания 2021 года по версии Yahoo Finance, падение c 11-го места на 47-е в рейтинге лучших работодателей США, между прочим, самый низкий показатель за последние 12 лет, штрафы, иски и пристальное внимание регуляторов, которые переходят на язык жестких мер. Однако вместо того, чтобы исправлять старые ошибки, начать взаимодействовать с властями стран, где организация получает немалую прибыль, регулировать контент на собственной платформе и обеспечивать безопасность пользователей, Facebook стремится уйти от проблем в новое светлое метабудущее. А те трудности, которые есть сейчас, видимо, как-нибудь решатся сами собой. Только что-то подсказывает, что в этот раз легко отделаться не получится и настал черед компании серьезно пересмотреть свое поведение и наконец-то начать взрослеть.

Теги:

социальные сети

,

Facebook

,

Instagram