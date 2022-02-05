В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю

Необходимо вернуть юлианский календарь в общегражданское употребление, считает первый зампред синодального отдела РПЦ по связям с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, возврата к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих. И у тех и у других – общая история, одна традиция и одна страна. Российскому государству и обществу пора возвращаться к родному календарю», – цитирует Щипкова «БизнесOnline».

Он добавил, что РФ живет в прежней «советской матрице», но она имеет право на «восстановление целостности» календаря.

«Мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов. Право на вероисповедание должно быть полным, и оно, безусловно, включает в себя вопрос о календаре», – сообщил представитель РПЦ.

В 2017 году ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о переходе РФ на юлианский календарь – «системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным». Авторы отмечают, что юлианский календарь исторически использовался в РФ вплоть до «захвата власти большевиками в 1917 году».

В 2020 году Госдума не поддержала законопроект ЛДПР о переходе РФ с григорианского на юлианский календарь.