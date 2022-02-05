Число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек

От последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) с момента начала пандемии в Соединенных Штатах умерли более 900 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, основанные на сведениях федеральных и местных властей США.

С начала пандемии от последствий COVID-19 в Соединенных Штатах умерли в общей сложности 900334 человека. При этом лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тыс. летальных исходов. Как отмечает телекомпания CNN, примерно треть случаев смерти от последствий COVID-19 в США приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в Соединенных Штатах был зафиксирован резкий скачок заболеваемости, передает ТАСС.

В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».