Мнение: Скандал вокруг RT

Немецкий “регулятор” назвал незаконным вещание RT на территорию Германии – и потребовал его прекратить.

«Поэтому вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить», — указали в комиссии.

В ответ, как известно, в России только что запретили вещание телеканала “Дойче велле” (“Немецкой волны”), и заодно спешно признали ее “иностранным агентом” (что само по себе смешно и по сути означает признание, что сам ярлык “иностранный агент” – чисто политический, и вешается на кого угодно не по законным, а по политическим соображениям; в самом деле – а разве ДО скандала не было ясно ежу, что “Дойче Велле” – полностью иностранное СМИ, вещающее на Россию на деньги федерального бюджета ФРГ?! Но тем не менее целая “Дойче Велле” “почему-то” иноагентом не считалась. А какой-нибудь журналист Роман Анин – считается, и давно).

В целом мне Дойче Велле не жалко ни капли: как и все официозные мировые СМИ, тем паче – европейские (где коронабесие практически китайское по безумию и накалу), “Немецкая волна” – это воплощение вакцинобесия, коронабесия и “повесточки” имени Шваба и Греты Тунберг. Было бы о ком переживать, как говорится. Да и принцип “око за око” в мировой политике – вполне подходящий, поскольку мировая политика и представляет собой не что иное, как мировую пацанскую разборку, где всё “по понятиям”.

Но опять же – есть нюанс. По сути, этим своим “достойным ответом” Кремль демонстрирует… свою слабость, поскольку все эти “репрессии” для “Немецкой волны” – слону дробина. Иллюстрация – прямо во встроенном видео. Что это? Это выпуск телеканала Дойче Велле. Сегодняшний, на русском языке. Он никуда не денется, так и будет вещать. Вот и весь “паритет”.

Чего там лишил немецкий регулятор канал пышной девушки Симоньянихи? Вещания через мобильное приложение и через свой сайт в интернете? Все понимают, что это запретить нельзя – но это никто и не будет специально скачивать или специально ходить на какой-то стандалон. “Быть в доступе” сегодня для телеканала – это быть в ЮТУБЕ! Вот и всё. А немецкоязычную версию RT… еще в сентябре 2021-го Google удалила без возможности восстановления, сообщает тот же РБК: “как пояснили в компании, причиной стал контент, нарушающий правила о ложной информации по COVID-19”.

Вот в чем всё дело! Если бы у немецкой Раши Тудей был свой аккаунт в Ютубе – Симоньянихе было бы плевать на всех немецких регуляторов вместе взятых, как СЕЙЧАС компании Дойче Велле будет плевать на распоряжение российских Связьнадзоров. Подписывайся на канал – и смотри “немецкие новости” сколько влезет!

Проще говоря: “Рашу Тудей” на немецком подвергли цензуре РАНЬШЕ, и это сделали не немцы; это сделали американцы. Было бы у Ютуба хотя бы нейтральное отношение – RT шпрехала бы дойчем как ни в чем ни бывало. А в реальности вышло, что немцы воспользовались ДОМИНИРУЮЩИМ положением в мировом информпространстве… американцев, которые выступают в союзе с ними.

И Россия ничего не может сделать. Просто – давят монополией. Есть Ютуб – а больше ничего нет. Яндекс.Эфир – не катит в качестве альтернативы. Вот в чем истинная подоплека этого противостояния, в котором поражение РФ было заложено изначально.

И поражение, замечу, дурнопахнущее. “Не по понятиям”.

Да, и кстати – похожий случай был у нас в Тамбове с Телеграмом. Немцы ведь не только RT – они и Телеграм буквально жаждут запретить. За то же самое – за то, что в Телеграме, как и на RT, появлялись неподцензурные ИМ материалы, против “повесточки” и вакцинобесия. Мы помним, что Телеграм уже пытался запретить Роскомнадзор в 2019 году – и с позором отступил.

Такая же участь ждет немцев? Отнюдь. Телеграм удержался в 2019 во многом потому, что базировался на узлах Гугла. Блокируя их, РКН невольно валил и их – буквально ввергая в хаос российское “народное хозяйство”. Другими словами – был ровно тот же расклад: правительство против, Гугл за – и правительство ничего не смогло сделать. А вот если Гугл захочет Телеграм “кинуть” (как он кинул немецкое RT)- Дуров тоже не удержится. Но в 2019 году Гугл играл против Роскомнадзора и за Телеграм – потому тогда и не смогли…