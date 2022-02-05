 

Илон Маск рассказал, во что обойдется отправка людей на Марс

05.02.2022, 3:50, Новости дня
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По словам Илона Маска, для отправки людей на Марс придется потратить не менее одного триллиона долларов. Пока еще в истории не было столь дорогостоящего космического проекта, уточнил он.

Также Илон Маск сообщил, что подготовка марсианской миссии с высадкой человека на Красную планету займет минимум пять и максимум десять дет.

Скорее всего, для полета используют мощную ракету Starship, которая уже прошла ряд плановых испытаний. Но работы с ней еще много, отмечает Маск. Кроме того, поставлена еще одна важная задача. Все-таки триллион – гигантская сумма. Поэтому многие специалисты сегодня работают над тем, чтобы ее снизить, утверждает Илон Маск. Еще одно важное задание – обеспечить питание во время длительного полета. На самом деле, марсианской миссии нужны космические сельскохозяйственные растения.



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