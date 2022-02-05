 

Эксперты советуют отключать некоторые функции Windows 11

05.02.2022, 3:50, Новости дня
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Целый ряд функций в операционной системе Windows 11 можно отключить, никак не ухудшив, в даже значительно улучшив работу устройство, говорят эксперты. Они, в частности, советуют провести такие отключения для ускорения работы компьютера или другого гаджета, на котором установлена данная ОС.

Дело в том, что дополнительные, но особо не нужные функции просто занимают ресурс памяти и процессора. Если они постоянно включены, батарея при автономном режиме работы будет садиться быстрее.

В панели задач можно без проблем отключить закрепленный там значок Microsoft Teams. То же самое советуют сделать с Widgets board. Если вы захотите использовать данную функцию, то всегда сможете включить ее. Но абсолютное большинство пользователей никогда не щелкает ни на этот, ни на ряд других значков.



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