В Таджикистане мусульманам разрешили совершать намаз за рулем
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Таджикистанский совет улемов разрешил совершать обязательную молитву, сидя за рулем, об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение совета.
«Дорогой брат, если ты находишься в пути за городом и нет возможности выйти на улицу, то тогда это дозволено», – цитирует сообщение совета Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».
Отмечается, что проблема вполне актуальна и для России. Имам центральной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что мусульманам нужны молельные комнаты в метро и торговых центрах для совершения намаза.
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