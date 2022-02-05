 

В Таджикистане мусульманам разрешили совершать намаз за рулем

05.02.2022, 3:44, Новости дня
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Таджикистанский совет улемов разрешил совершать обязательную молитву, сидя за рулем, об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение совета.

«Дорогой брат, если ты находишься в пути за городом и нет возможности выйти на улицу, то тогда это дозволено», – цитирует сообщение совета Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

Отмечается, что проблема вполне актуальна и для России. Имам центральной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что мусульманам нужны молельные комнаты в метро и торговых центрах для совершения намаза.



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