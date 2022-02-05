В Таджикистане мусульманам разрешили совершать намаз за рулем

Таджикистанский совет улемов разрешил совершать обязательную молитву, сидя за рулем, об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение совета.

«Дорогой брат, если ты находишься в пути за городом и нет возможности выйти на улицу, то тогда это дозволено», – цитирует сообщение совета Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

Отмечается, что проблема вполне актуальна и для России. Имам центральной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что мусульманам нужны молельные комнаты в метро и торговых центрах для совершения намаза.