При сходе лавины в австрийском Тироле погибли четыре человека

В результате схода лавины на границе между Австрией и Швейцарией в районе австрийской федеральной земли Тироль четыре человека погибли, один пропал без вести, информирует австрийское агентство APA.

По данным агентства, из десяти человек, оказавшихся под снегом, пять были спасены и еще четыре погибли, передает ТАСС.

Экстренные службы продолжают поиски последнего пострадавшего.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.