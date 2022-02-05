При сходе лавины в австрийском Тироле погибли четыре человека
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В результате схода лавины на границе между Австрией и Швейцарией в районе австрийской федеральной земли Тироль четыре человека погибли, один пропал без вести, информирует австрийское агентство APA.
По данным агентства, из десяти человек, оказавшихся под снегом, пять были спасены и еще четыре погибли, передает ТАСС.
Экстренные службы продолжают поиски последнего пострадавшего.
Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.
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