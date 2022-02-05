 

При сходе лавины в австрийском Тироле погибли четыре человека

05.02.2022, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате схода лавины на границе между Австрией и Швейцарией в районе австрийской федеральной земли Тироль четыре человека погибли, один пропал без вести, информирует австрийское агентство APA.

По данным агентства, из десяти человек, оказавшихся под снегом, пять были спасены и еще четыре погибли, передает ТАСС.

Экстренные службы продолжают поиски последнего пострадавшего.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мэрия Братиславы частично ушла на карантин из-за коронавируса

03.07 / Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии

01.08 / Израиль заявил о росте угрозы «террористического иранского режима»

23.02 / Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

20.10 / Виновной в выводе за рубеж 63 млрд присудили штраф и три года колонии

29.07 / КНДР призвала иностранных дипломатов не покидать Пхеньян из-за карантина

14.10 / В Верховной Раде обсуждают идею запретить частным компаниям продавать газ по коммерческой цене – Арахамия

28.11 / Граждан Чехии будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

23.07 / Guardian – «No comment» — российские спортсмены едут на Олимпиаду с «менталитетом осаждённых»

11.04 / Водителей предупредили о новых штрафах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика