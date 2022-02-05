Газпром проигнорировал аукцион на прокачку газа через Польшу

Российская компания «Газпром» в ходе регулярной сессии аукциона в субботу не забронировала мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу «на сутки вперед», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».

В январе Газпром не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месяц вперед, как делал в 2021 году. Однако компания имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей. Такой схемой Газпром пользовался в декабре 2021 года. Тогда поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса – физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована Газпромом, фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.

Что касается транзита через Украину, то в пятницу он, согласно данным «Оператора ГТС Украины», составил 81,7 млн кубометров. Заявка на прокачку газа через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, на 5 февраля чуть выросла – до 62,2 млн кубометров, а днем ранее этот показатель составлял 56,4 млн кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.

Напомним, в четверг газопровод «Ямал – Европа» перешел в реверсный режим работы, то есть поставки газа осуществлялись из Германии в Польшу. Вопреки этому польская компания PGNiG отказалась заключать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки топлива.

1 февраля Газпром впервые за 43 дня забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу. При этом физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час, а реверс газа из Германии в Польшу остановился.

Тем временем Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». Кроме того, 14 января Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с ноября 2017 года.

Напомним, 28 октября 2021 года польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому долгосрочному контракту с Газпромом от 25 сентября 1996 года. В сентябре Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа.

В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у РФ канал доставки газа в Европу.

Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до конца 2022 года.