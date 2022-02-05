Мнение: В РФ запретили WOT Foundation

Минюст запретил на территории РФ польскую НКО WOT Foundation.

Минюст включил в список нежелательных организаций польский «ВОТ Фонд»

Минюст внес польскую организацию WOT Foundation («ВОТ Фонд») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

«Организация включена в перечень <…> на основании решения заместителя Генерального прокурора от 25 января», — говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура признала организацию нежелательной, установив, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

«ВОТ Фонд», в частности, участвовал в организации проводившегося в 2019 году в Варшаве «Форума Бориса Немцова». Также организация поддерживала некоторые программы международного обмена и повышения квалификации — например, проект MOST, в рамках которого организовывались семинары для журналистов из России и стран Евросоюза.

Статус нежелательных организаций прописан в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 272-ФЗ 2012 года («Закон Димы Яковлева»). Под такими структурами понимаются иностранные или международные неправительственные организации, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны.

https://www.rbc.ru/politics/04/02/2022/61fd47819a7947846ae1a44b – цинк

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