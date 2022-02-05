 

Twitter начинает тестировать кнопку «Не нравится»

05.02.2022, 3:06, Новости дня
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Ранее в Twitter уже тестировали на локальном уровне применение кнопки «Не нравится». Теперь ее же испытают в глобальном масштабе, сообщает разработчик.

Несмотря на кажущуюся простоту, запуск данной кнопки требует взвешенности, отмечают эксперты. Речь ведь идет о способах высказывания неодобрения одних людей по отношению к другим.

Задача же состоит в том, чтобы улучшить качество общения. Предварительные тесты показали, что кнопку неодобрения пользователи нажимали обычно в тех случаях, когда воспринимали твиты как оскорбительные или недопустимые в данных обстоятельствах. Именно этого и добивается разработчик, считают эксперты. О сроках внедрения обещают сообщить позже.



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