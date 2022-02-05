Задержан министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, который подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контракта о фестивале фейерверков, задержан для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», – приводит слова представителя пресс-службы прокуратуры региона ТАСС.

Как сообщалось, сотрудниками правоохранительных органов выявлены нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

В 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в десять раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.

Накануне в Москве по подозрению в мошенничестве задержали одного из руководителей предприятий Минэнерго. Кроме того, 21 января суд арестовал заместителя министра транспорта Владимира Токаерева по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей.