 

Путин сделал вид, что спит, когда на церемонии открытия Олимпиады вышла украинская команда

05.02.2022, 2:50, Новости дня
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Британские журналисты утверждают, что в момент выхода украинских спортсменов в центр стадиона “Птичье гнездо” Путин сидел с закрытыми глазами и сомкнутыми ладонями.

В Daily Mail также опубликовали скриншот трансляции американского телеканала CNBC. На изображении запечатлен президент РФ с закрытыми глазами. Судя по титрам на экране, в этот момент на стадион выходила команда Украины.

Скриншот: dailymail.co.uk
Контекст:

Церемония открытия Олимпийских игр проходила на стадионе “Птичье гнездо”. Флаг Украины несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряная призерка юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Церемония длилась около 100 минут.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов Верховной Рады, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Ряд стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине из-за того, что что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

В числе стран, принявших решение не отправлять в Китай высших должностных лиц, – США, Канада, Новая Зеландия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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