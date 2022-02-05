Квин об избрании главы САП: На кону репутация всех, кто говорил, что выполнит эту задачу, в том числе Зеленского

Об этом Квин заявила в интервью телеведущему Савику Шустеру, которое прозвучало 4 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“Мы подняли этот вопрос на самом высоком уровне с украинским правительством. Президент [Владимир] Зеленский сказал нашему президенту [Джо Байдену], что он это сделает. В отборочной комиссии есть определенные члены, прошедшие весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, готовые к работе. Но они [члены комиссии] отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам, – сказала Квин. – Весь процесс выполнен – так почему они этого не делают?”

Американский дипломат предположила, что на членов комиссии по избранию главы САП влияют “корыстные интересы”, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен.

“Я считаю, что все те, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте был кто-то, кто может помочь расследовать деяния коррумпированных, официально коррумпированных. Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление. А члены комиссии просто не выполняют свою работу”, – отметила Квин.

По мнению временной поверенной в делах США в Украине, члены комиссии “должны сделать то, что они сказали, что сделают”.

“Конкретно они сделали процесс. Они прошли процесс. Теперь они должны завершить процесс. Перестаньте слушать коррумпированные интересы, перестаньте слушать коррумпированных лиц, пытающихся остановить процесс. И просто доведите дело до конца”, – указала Квин.

Шустер уточнил у Квин, на кону ли репутация президента Зеленского из-за избрания главы САП.

“Репутация всех, кто говорил, что выполнит эту задачу”, – ответила Квин.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны из-за “подконтрольных Банковой членов комиссии”, сообщал глава общественной организации “Центр противодействия коррупции” Виталий Шабунин. В конкурсе на должность главы САП происходят “неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи”, а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и “утвердить свой выбор”, в январе с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой. 3 февраля 2022 года комиссия третий раз не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума.

Глава комиссии Екатерина Коваль говорила 12 января, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора (ОГП) на письмо о соответствии победителей конкурса требованиям законов “Об очищении власти”, “О предотвращении коррупции” и относительно получения ими допуска к гостайне.

“Украинской правде” в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП.

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