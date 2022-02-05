В число кандидатов на пост генсека НАТО вошла премьер Эстонии

На место генсека НАТО Йенса Столтенберга претендуют пять кандидатов, среди них бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, информирует немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Также в список попал министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет DPA.

Ранее было объявлено об уходе Столтенберга с поста генсека НАТО. Он назначен на должность главы ЦБ Норвегии, эту должность займет после того, как уйдет с поста главы Североатлантического альянса в сентябре 2022 года.

С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет.

Назначение на пост генсека альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.