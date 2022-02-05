Посол Британии в Москве высказалась о РФ

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05.02.2022, 2:16, Новости дня
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Россия – прекрасная страна, а россияне и британцы имеют много общего, сообщила посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

«С личной точки зрения РФ – прекрасная страна. Российский народ – прекрасный народ, который так много дал миру в культуре, науке и просто в новом взгляде на вещи. Так что мне очень нравится жить и работать в России», – сказала она в интервью RTVI, отметив, что есть между странами много вещей, которые должны их сближать, передает ТАСС.

Говоря о профессиональной стороне вопроса, Броннерт отметила, что Москва и Лондон работают над некоторыми вопроса, несмотря на сложности в отношениях. Страны являются постоянными членами Совбеза ООН, напомнила она. 

«Но при этом у нас сложные отношения, много глубоких разногласий. Для дипломата очень интересно работать там, где нужно прилагать много усилий для поиска общего языка и одновременно защиты национальных интересов», – добавила Броннерт.

По словам посла, ей приносит удовольствие соединять вместе культурные организации, узнавать больше друг друга.

Напомним, ранее руководство Великобритании заявило, что имеет высокую степень уверенности в том, что РФ якобы ищет предлог для вторжения на Украину. В случае эскалации Лондон подготовил санкции в отношении России, угрожая российском бизнесу. 



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