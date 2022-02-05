В Днепре вооруженный мужчина ограбил отделение “ПриватБанка”

Происшествие случилось в 17.15 в отделении банка на улице Строителей. В банк зашел мужчина и начал разговор с сотрудницей, во время которого достал из рюкзака предмет, похожий на пистолет, и угрозами заставил подвести его к кассе, где потребовал отдать все наличные деньги.

Сотрудница банка подготовила пакет с остатками выручки и вызвала охрану, нажав на “тревожную кнопку”. Грабитель, услышав сирену, покинул отделение банка.

По данным сайта “Днепр.Оперативный”, подозреваемый забрал у кассира 52 тыс. грн. Сообщаются приметы мужчины: рост 170 см, был одет в серую куртку с оранжевыми вставками и зеленые камуфляжные брюки, при себе имел черный рюкзак.

Служба безопасности банка объявила о вознаграждении в размере 100 тыс. грн за любую информацию, которая поможет раскрыть преступление.

“Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, по электронной почте [email protected], а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется”, – заявил пресс-секретарь “ПриватБанка” Олег Серьга.

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