Рябошапка: Плата за то, как был назначен глава ГБР, – расследование дела в отношении Трухина

Такое мнение 4 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” выразил генеральный прокурор Украины (в 2019–2020 годах) Руслан Рябошапка.

“Для примера, конкурс на руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) печально известный – он длился очень короткие сроки, и руководитель ГБР был назначен буквально через несколько недель, под Новый год, – сказал Рябошапка. – Тем путем, каким был назначен руководитель ГБР… мы видим, что плата за это – как расследуется дело в отношении [нардепа от “Слуги народа” Александра] Трухина, например. Потому что политические назначенцы или саженцы президента [Украины Владимира Зеленского] на руководящие должности правоохранительных органов – они потом отплачивают такой политической протекцией, и прикрытием, и фактически политической коррупцией”.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, “учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины”.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин говорит, что “поговорит” с Монастырским.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила Национальному антикоррупционному бюро.

Утром 2 февраля глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

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