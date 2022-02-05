В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы в России, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте», мы оперативно восстанавливаем работу», – передает ТАСС сообщение компании.

По состоянию на 18.46 мск зафиксировано 18 300 отчетов о сбоях в работе социальной сети.

Ранее пользователи WhatsApp пожаловались на перебои в работе мессенджера.