 

Найдено тело убитой в Москве «Мисс Кузбасс – 2010»

05.02.2022, 1:32, Новости дня
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В лесополосе в Новой Москве найдено тело женщины, ее супруг признался в убийстве, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

«В ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы», – цитирует Иванову РИА «Новости».

Мужчина обратился с заявлением в январе 2022 года о том, что в августе 2021 года его жена уехала в неизвестном направлении. По его словам, женщина выходит с ним на связь через соцсети и находится за пределами страны.

«Следствием было установлено, что женщина не пересекала границу РФ. Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания», – сказала Иванова.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что погибшая – «Мисс Кузбасс – 2010» Ксения Сапожкова. Убийство произошло во время ссоры.

Ранее сообщалось, что бывший глава Центрального района Новокузнецка и экс-сотрудник Московского метрополитена Александр Попов сознался в убийстве и расчленении собственной супруги.

Напомним, в понедельник суд Москвы заключил под стражу на два месяца экс-сотрудника Московского метрополитена Александра Попова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены, «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой.



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