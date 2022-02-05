В США описали возможные направления «вторжения» РФ на Украину

Американская The Washington Post опубликовала материал, в котором собрала спекуляции о возможности «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии через Чернобыль, с севера и востока в сторону Днепра, а также с Черного моря.

В статье утверждается, что РФ мобилизовала более 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной, однако отрицает, что планирует вторжение. Вашингтон и его союзники готовятся к возможной «агрессии», направляя военный персонал и технику членам НАТО вблизи Украины, информирует американское издание The Washington Post.

На севере Украины простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий, известных как Пинские болота. Зимой эти грязные равнины замерзают, обеспечивая устойчивое покрытие для прохода тяжелых военных машин. По мнению экспертов, в феврале замерзшая земля может предоставить российским войскам возможность для проникновения на территорию Украины через болота, что было бы стратегически важным.

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что этот «маршрут» позволит технике избежать узких мест на дорогах. При этом он отметил, что на этой очень грязной местности существует риск столкнуться с проблемами в период с марта по апрель.

В статье говорится, что исторически болота были препятствием для войск. Однако, как считает Центр военно-морского анализа Программы изучения РФ (CNA), на этот раз грязный ландшафт, возможно, не станет решающим фактором.

«В то время как эти болота были отмечены как потенциальная опасность для западных войск, ведущих гипотетическую войну в СССР, и считались «непроходимыми, за исключением зимы», российские войска уже давно доказали, что они достаточно искусны в обращении с болотистой местностью», – говорится в материале. В статье также отмечается, что во время Второй мировой болота стали вызовом для немецких войск при операции «Барбаросса».

Как считает автор статьи, болота расположены в ключевом стратегическом месте: на белорусской границе. Поскольку земля замерзнет, это может дать российским войскам доступ к Киеву, который находится всего в 56 милях к югу, хотя этот самый прямой маршрут проходит через место ядерной катастрофы в Чернобыле.

Вместе с этим издание утверждает, что российские войска, «ищущие наиболее прямой путь в Киев», в Чернобыле могут столкнуться с еще одним препятствием – радиоактивностью, сохранившейся в земле со времен ядерной катастрофы 1986 года. В ноябре Украина направила пограничников для патрулирования этого района, поскольку напряженность в отношениях с Россией и Белоруссией усилилась.

Автор статьи предупреждает, что возможные взрывы в случае начала военных действий в этом районе могут быть опасными. Кроме того, «российский военный аналитик» Павел Фельгенгауэр считает, что «доставка боеприпасов класса «воздух-поверхность», артиллерийских, минометных и реактивных систем залпового огня в районе белорусско-украинской границы также может привести к рассеиванию радиоактивного мусора в почве».

Хотя вторжение с юга Белоруссии, по мнению автора материала, было бы самым прямым путем в столицу Украины, многие ожидают, что потенциальная российская военная «агрессия» также придет с северо-востока и востока, где «промосковские сепаратисты» контролируют украинскую территорию на Донбассе и «собрали более 100 тыс. российских военнослужащих» на границе с Украиной. Как считает автор материала, они могли бы пройти через Харьков, второй по численности населения город Украины, который не имеет географических препятствий, отделяющих этот восточный мегаполис от России, что якобы «делает его быстрой и главной целью».

По мере продвижения вторгшиеся в страну силы достигнут берегов реки Днепр, которая символически разделяет Украину на восток и запад. Эта водная артерия, на которой расположена важнейшая инфраструктура, включая плотины, будет ключевым фактором при «вторжении» из Белоруссии или России, утверждается в материале.

Так, в южном городе Запорожье находится Днепровская гидроэлектростанция, массивная плотина, которая также соединяется с берегами реки Днепр. Как утверждает автор статьи, во время Второй мировой войны «тайная полиция советского лидера Иосифа Сталина» разрушила эту плотину, чтобы немецким войскам было труднее пересечь реку, «в результате чего погибли мирные жители и были затоплены города». С тех пор плотина была восстановлена, и эксперты отмечают, что Украина могла бы повторить эту тактику, на этот раз, чтобы замедлить российское вторжение, вымывая наступающие силы.

Джозеф С. Бермудес-младший, старший научный сотрудник CSIS по анализу изображений, предупредил, что этот шаг может снова затопить украинские города. «Если бы они взорвали плотины, они нанесли бы такой же ущерб украинскому населению, как и российское вторжение», – утверждает «эксперт».

Автор статьи также рассказал читателям, что на юге Украины находится Черное море – важный водоем, который служит судоходным маршрутом, соединяющим ее со Средиземным морем. Черное море было местом многочисленных конфликтов на протяжении всей истории, включая русско-турецкие войны, Крымскую войну 1850-х годов и Вторую мировую войну.

В статье утверждается, что в 2014 году РФ якобы «аннексировала» Крым, что обеспечило РФ расширенный доступ к морю. Однако, как отмечает Центр военно-морского анализа Программы изучения РФ (CNA), «российский военно-морской флот зависит от транзита через Черное море для обеспечения военного присутствия в Сирии и для ротации кораблей в своей средиземноморской эскадре». При этом, добавила организация, с 2014 года Черноморский флот ВМФ РФ «расширился и модернизировался». Двадцать его кораблей недавно «участвовали в крупных военно-морских учениях в Черном море» в рамках «крупномасштабных военно-морских учений с участием всех российских флотов».

Военно-морские суда стран Запада периодически заходят в Черное море. При этом они часто сталкиваются с российскими военными кораблями, если слишком близко подходят к Крыму, поскольку Москва рассматривает это как прямой вызов «своей аннексии» полуострова, говорится в статье.

Автор статьи также считает, что «еще одной точкой доступа для России» может стать Керченский пролив, который разделяет Черное и Азовское моря. В 2018 году РФ открыла мост длиной 12 миль и стоимостью 4 млрд долларов через пролив, «напрямую связывающий Россию с Крымом». Украина и Запад назвали мост еще одним незаконным посягательством на суверенитет Киева.

В материале также говорится, что через запад Украины проходят Карпатские горы, образуя естественный барьер, который простирается от Румынии через Словакию. Высокие вершины, позволяющие контролировать окружающую местность, сделали их желанной территорией в прошлых конфликтах. Но сегодня Карпатские горы, как считают аналитики, не будут влиять на «потенциальное российское вторжение». В последнее время в этом районе не было обнаружено российского военного присутствия, отмечается в материале.

Напомним, в конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.