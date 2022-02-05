Разумков заявил, что при создании своей партии не собирается ни с кем объединяться

Журналист спросил, почему нардепа не было на съезде партии УДАР, и напомнил, что в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону лидер УДАР, мэр Киева Виталий Кличко не исключал политического объединения с Разумковым.

“Мы по состоянию на сегодня строим свою политическую силу, строим ее “с нуля”, с новой командой, с нашей командой. Я надеюсь, что у нас это получится. Объединяться пока что ни с кем не планирую точно”, – заявил Разумков.

По его словам, к партии присоединятся люди, которые соответствуют двум критериям: профессионализм и моральные качества.

“Почему профессионализм? Потому что сегодня главной проблемой общество считает – 80% почти – некомпетентность и коррупцию. Есть компетентные люди в нашем государстве, которые, я уверен, будут полезны для развития общества”, – объяснил Разумков.

В январе он говорил, что партия будет “100%”, и добавлял, что “это непростой процесс”.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021-го. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа.

24 января 2022 года политик презентовал в Раде общественную организацию “Команда Разумкова”, сообщал “Укринформ”. К ней присоединились все члены МФО “Разумная политика”, а возглавила ее пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

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