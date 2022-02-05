 

В Нидерландах обнаружили более агрессивный вариант ВИЧ

05.02.2022, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным ученых, у людей, инфицированных новым вариантом ВИЧ, количество клеток, играющих важную роль в иммунной системе, уменьшается примерно в два раза быстрее, чем у инфицированных близкородственными штаммами.

Ученые считают, что новый вариант возник после ряда мутаций в конце 1980-х или 1990-х годов, когда антиретровирусное лечение ВИЧ было не так распространено, в связи с чем вирус мог мутировать из-за большого количества зараженных.

Антиретровирусная терапия, обычно используемая для лечения ВИЧ, показала эффективность и по этому варианту, сообщает Science Alert.

Контекст:

В июне 2019 года Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ, который соответствует новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. 

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, в ноябре 2021 года в Украине зарегистрировали 1377 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 310 пациентов диагностировали СПИД, а 175 человек умерли от заболевания. 

1 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине почти 257 тыс. людей живут с ВИЧ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В МИД Украины осудили кибератаки против Польши, призвав противодействовать российской агрессии

22.08 / Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к ресурсам МВФ

11.12 / Палеонтологи обнаружили останки предков птерозавров

05.10 / Мария Аронова призналась в воровстве

03.04 / Пушилин заявил о росте числа собирающихся в Донбасс добровольцев

06.10 / SpaceX повторно отложила запуск спутников Starlink

01.08 / «Поливайка» и легковой автомобиль столкнулись на МКАД, погибли трое

10.11 / Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом

02.04 / Парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект, который запрещает мирные собрания без разрешения. Журналистов приравняли к активистам

17.06 / Попова прояснила ситуацию с обязательной вакцинацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика