Мнение: О том, что будет, если деньги олигархов вернуть в Россию

Многие сейчас считают, что США и Британия играют на стороне России, анонсируя и вводя санкции против «путинских олигархов». Мол, всем же лучше будет, если под иностранным давлением вывезенные в Лондон и Нью-Йорк деньги вернутся к родным пенатам и станут «работать на российскую экономику». Ну и знаменитое «» нельзя тут не вспомнить…

Но что будет на самом деле, если условный Евгений Чичваркин будет вынужден бежать из Лондона, вытаскивая оттуда и свои капиталы, на которые пожелает наложить лапу английское правосудие?

Станет ли от этого лучше России?

Выношу из комментариев к этой заметке.

Вот тут мой оппонент заявил, что:

Если Чичваркин продал свой бизнес и вывез #деньги, то возврат этих денег приведет к тому, что он что-то купит в России. Например, #недвижимость. И деньги получат строители. Плюс он будет жить в России и платить на все из своего кармана, вкладывая в разные сферы. Или построит новый бизнес, значит, наймет людей и будет платить налоги. Или вложит в акции русских компаний, и им пойдет прибыль. Или купит старый №бизнес, вот тут он может обновить основные фонды, если захочет. Но это лишь одна опция из множества возможных. Главное, чтобы он привез эти деньги в Россию.

Ну и мой ответ вкратце.

Если Чичваркин продал свой бизнес и вывез деньги, то совершенно не факт, что он что-то купит в России. Но если купит, скажем, #акции «Газпрома» — последнему от перехода собственности на его бумаги на вторичном рынке ни жарко, ни холодно. Он уже привлёк средства когда-то путём первоначальной эмиссии, либо дополнительных. А от покупки-продажи этих акций в дальнейшем профита он уже не видит. Разница для него лишь в том, крому именно выплачивать дивиденда.

Но Евгений Чичваркин может ведь, с другой стороны, даже из РФ вложиться в «Теслу» или «Нетфликс» — это российскими законами совсем не запрещено. А вот будет ли он создавать какую-либо новую компанию в России, памятуя о том, как у него отжали «Евросеть», очень большой вопрос…

Теперь про #недвижимость. Получат ли деньги строители?

Допустим даже, что Евгений Чичваркин купит себе квартиру в Москве и дачу в Сочи. ФОТ строителей в текущем ценнике на бетонометр — 5-10% от силы. А примерно половина — это прибыль собственно застройщика и разного рода «откаты» целой куче народа, от чиновников по утверждению ГПЗУ и выдаче РНС до контролёров и проверяльщиков, выдающих РВЭ. Правоохранители в этом раскладе тоже свою долю имеют, можно не сомневаться. Лично я сомневаюсь, что люди, получившие эти серые и чёрные деньги, оставят их в России и пустят в российскую экономику, скорее уж всеми правдами и неправдами… тоже выведут их за рубеж, от греха (и Прокуратуры, СК, ФСБ, МВД подальше).

Но ещё можно вспомнить, что основная часть строительных рабочих в РФ — азиатские и прочие гастарбайтеры, которые основную часть своих зарплат переводят домой. Целый Кыргызстан на них живёт, например. А ещё строительная техника — в основном импортная, и основную часть арендной платы за неё составляют лизинговые платежи иностранному производителю. А ещё отделочные материалы в строительстве — в основном импортные, особенно если речь идёт о домах комфорт-класса и выше. А ещё я могу тут долго перечислять, но вывод, кажется, уже ясен: если гипотетический Чичваркин купит #недвижимость в РФ, собственно российской экономике достается лишь малая часть от общей суммы его покупки. Тогда как основной профит получит её «государственно-теневой» сектор. То есть, «чичваркинские» деньги, даже будучи вложенными во что-то российское, в итоге разойдутся примерно на две трети тоненькими ручейками по другим карманам и… через какое-то время встретятся в том же Лондоне. Ну или, если угодно, в британских, голландских, кипрских панамских и прочих офшорах.

Согласны с такой оценкой и таким прогнозом?

Или главное — это вернуть олигархические деньги в Россию, а уж там как-нибудь разберёмся?

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