В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

В Пекине прошла церемония открытия Олимпийских игр-2022. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия-1».

Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Пекинском национальном стадионе, также известном под названием «Птичье гнездо». Перед открытием на трибуны вышли председатель КНР Си Цзиньпин и глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

В начале церемонии открытия над стадионом запустили салют. Вслед за появлением олимпийских колец, которые организаторы показали «разбив» лед, начался парад атлетов.

Скрин: «Россия-1»

Первой стала Греция. Сборная команда РФ вышла 46-й. Из-за санкций WADA спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР). Знамя ОКР несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

На соревнованиях выступят 213 российских спортсменов. Сборную называют фаворитом, в частности, в фигурном катании и мужском хоккейном турнире.

Скрин: «Россия-1»

На этой Олимпиаде вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем церемонию открытия с трибуны смотрел и президент РФ Владимир Путин. При этом Спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам, включая президента и премьера, приезжать на Игры после допингового скандала. Запрет Путину помогло обойти личное приглашение Си Цзиньпиня.

Президент Путин, который задремал во время прохода сборной Украины, появился во время трансляции американского телеканала NBC.

В конце церемонии выступил президент МОК Томас Бах. Он поблагодарил Китай, спортсменов, волонтеров за теплый прием, а также призвал всех мировых лидеров соблюдать перемирие и не вести военные действия во время Олимпиады в Пекине, так как Игры всегда были символом мира.

«Действуя в олимпийском духе мира, я призываю всех политическим лидеров планеты: соблюдайте обязательства в отношении резолюции олимпийского перемирия», — подчеркнул он.

Затем Бах и Си Цзиньпинь объявили XXIV зимние Олимпийские игры открытыми.

Всего в Играх принимают участие более четырех тысяч атлетов из 91 страны. В семи видах спорта будут разыграны 109 комплектов медалей. Талисманы Олимпиады в Пекине — панда Бин Дунь Дунь, а также китайский фонарь Сюэ Жун Жун.

Бин Дунь Дунь. Фото: Getty Images

Скрин: «Россия-1»

Первые соревнования на Олимпиаде-2022 начались уже в среду, 2 февраля. Соревнования станут самыми сбалансированными в гендерном отношении в истории зимних Игр: выступят 1581 гражданин (55%) и 1290 женщин (45%). Из-за пандемии все олимпийские мероприятия пройдут практически без зрителей, оргкомитет закрыл продажу билетов.

Зимние Игры продлятся до 20 февраля.

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