Глава Свердловской области поручил отловить бродячих собак за две недели

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в течение двух недель отловить всех бездомных собак в регионе, стерилизовать их и оставить в приютах.

«На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить. Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит», – написал глава региона в своем Instagram.

Губернатор также потребовал, чтобы службам отлова собак нашли волонтеров.

Куйвашев поручил в течение двух недель отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. По его словам, только за последний месяц произошло несколько десятков инцидентов с бездомными животными: в поселке Цементном стая бегала прямо по двору школы, а в Нижнем Тагиле собаки набросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее.

Губернатор отметил, что после стерилизации собак необходимо держать в приютах. «Если понадобится дополнительная еда для собак – договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной», – сказал он.

Ранее сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в исправительных колониях региона могут открыться пункты передержки для уличных собак. В январе власти Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак.

Напомним, что 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.