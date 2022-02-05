Санкции против Белоруссии усложнили поставки бензина на Украину из Литвы

Введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.

Поставками топлива займется польский концерн Orlen. Для этого Orlen Lietuva приобрела 100% акций литовской компании Mockavos Terminalas, информирует украинский сайт «Центр транспортных стратегий».

Приобретение Mockavos Terminalas позволяет полякам получить контроль над единственным железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкаве. Он используется для погрузки произведенных на Мажейкяйском НПЗ нефтепродуктов, которые затем поступают на рынки Польши и Украины.

Ранее Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы.

Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.

До этого министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод.