 

Трамп обвинил администрацию Байдена в разрушении США

05.02.2022, 0:48, Новости дня
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Действующая администрация США разрушила страну за один год, сообщил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Нашу страну разрушили за один год», – сказал Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone, передает РИА «Новости».

В числе «неудач» политик перечислил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США.

Происходящее он назвал «ужасным», указав, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере. Он указал, что ранее энергонезависимая страна теперь обращается за помощью к ОПЕК и России.

Напомним, Трамп проиграл президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену.

Ранее экс-глава США раскритиковал Джо Байдена за то, что США при его администрации якобы вынуждены покупать нефть у России.



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