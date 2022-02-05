Квин уверена, что Украина сможет вступить в НАТО

На вопрос стоит ли Украине надеяться на членство в НАТО Квин ответила утвердительно.

“Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь к НАТО. Когда Альянс собирался об этом поговорить (когда рассматривал предложение России), все 30 членов НАТО сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решать за Украину. И также согласились, что политику открытых дверей надо сохранить”, – сказала она.

Квин подчеркнула, что политика открытых дверей в НАТО должна продолжаться и дальше.

“И мы очень счастливы, что Украина хочет идти этим путем. И сейчас Украина делает нужные шаги, чтобы стать членом НАТО. Сделаны ли они? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтобы в конце концов присоединиться к НАТО. Украине нужно набраться немного терпения, чтоб и дальше напряженно работать”, – подчеркнула она.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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