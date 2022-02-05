«Не питаю иллюзий»

Депутат Вишневский попросил Генпрокуратуру проверить угрозы Кадырова и Делимханова.

Депутат Заксобрания Петербурга и зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова и чеченских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

Депутат попросил провести проверку слов руководства Чечни в отношении журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь»*, а также основателя Комитета против пыток Игоря Каляпина, на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК).

«Да, мне скажут, что это не имеет смысла. Да, понимаю, что будут заматывать. Да, не питаю иллюзий.

И тем не менее, "соблюдайте свои законы!"» — пояснил Вишневский.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — сказал Делимханов (перевод опубликовал телеграм-канал 1ADAT, такой же перевод приводит Русская служба «Би-би-си»).

Рамзан Кадыров также выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. Он призвал иностранные государства «вышвырнуть» семью судьи в отставке. Помимо этого, глава республики призвал возбудить уголовные дела против правозащитника Игоря Каляпина, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, а также редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь».

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«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», — говорится в заявлении Кадырова, которое он сделал на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

Ранее силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный Зарему Мусаеву, супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Женщина, страдающая диабетом, сейчас находится за решеткой: ее арестовали якобы за нападение на сотрудника полиции. Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — накануне стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

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