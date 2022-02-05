Больше наклонов и меньше стресса: какую пользу здоровью приносит плоггинг, самая модная современная тренировка

Плоггинг – это самая модная современная тренировка. Она включает в себя пробежку на свежем воздухе, которую сочетают со сбором мусора. Такая помощь планете полезна и для здоровья. Бег дополняется наклонами и приседаниями. Это полезно для укрепления мышц. Популярность плоггинга растет по всему миру. Какие преимущества есть у этой новомодной тренировки? Расскажем в нашей статье о том, почему плоггинг – это не просто уборка мусора на улице.

Улучшенная тренировка сердца

Плоггинг благотворно влияет на здоровье сердца. Конечно, во многом он полезен за счет бега трусцой. Это отличная кардиотренировка, повышающая выносливость сердца. Но одним только бегом дело в плоггинге не ограничивается. Периодические остановки и передышки для сбора мусора тоже полезны для работы сердца.

Так вы чередуете бег с паузами, которые наполнены приседаниями и наклонами. Это помогает подготовить сердце к резким перепадам нагрузок. При этом чередование не вызывает стресса для этого органа, потому что вы бегаете в медленном темпе. А еще, конечно, вы укрепляете свою сердечно-сосудистую систему во время пробежки с утяжелением. Поэтому не стесняйтесь брать с собой побольше пакетов для мусора, чтобы дополнительно нагрузить себя. Но только если это позволяет ваша физическая форма.

Плоггинг избавляет от стресса и беспокойства

Бег трусцой – это тренировка, которая ускоряет выработку эндорфинов в нашем организме. Это гормоны счастья: они отвечают за наше настроение, работоспособность и энергичность. А еще они выступают в качестве естественных обезболивающих. Бег также блокирует выработку адреналина и кортизола. Соответственно, занимаясь плоггингом, вы сможете эффективно бороться со стрессом и переутомлением. И конечно, вас будет радовать тот факт, что ваши действия помогают сделать нашу планету немного чище.

Та же польза, что и от интервальных тренировок

В плоггинге бег трусцой перемежается короткими паузами, которые мы тратим на остановку и сбор мусора. Это напоминает интервальные тренировки, которые состоят из циклов интенсивных упражнений, сочетающихся с коротким отдыхом. Такое чередование полезно для ваших легких и сердца. Это повышает нагрузку на них, что улучшает их выносливость. А еще эти интервалы – отличный способ сжечь больше калорий. Поэтому не ленитесь чаще останавливаться и делать наклоны, сочетая их с приседаниями.

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Улучшится самооценка, поднимется уверенность в себе

Выше мы уже говорили о том, что регулярные тренировки помогают усилить выработку эндорфинов. А когда мы находимся в хорошем настроении, мы, как правило, уверены в себе. Плоггинг – это не просто тренировка, но и определенная социальная ответственность. Собирая мусор, вы осознаете, что помогает сделать свой район чище. Такая осмысленность позитивно сказывается на уверенности в себе. Нам всем иногда хочется почувствовать, что мы важны и полезны для этого мира. И плоггинг – отличный способ доказать себе, что вы тоже можете сделать нашу планету лучше.

Помощь планете сделает вас счастливее

Вернемся к предыдущему пункту. Плоггинг во многом популярен из-за нашей осознанности. Зародился он в Швеции – стране, в которой каждый житель заботится об экологии. Нам нравится делать добрые дела: такая вовлеченность помогает нам чувствовать себя счастливее. Это доказывает исследование, опубликованное в “Журнале социальной психологии”. Выполнение осмысленных заданий, которые тут же дают видимый результат, делает людей счастливее. Более того, мы начинаем распространять свою доброту и на других людей, тем самым делая мир немного лучше.

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Плоггинг сделает вас более гибким

Плоггинг подходит и для новичков в спорте. Но не стоит переусердствовать. Важна и подготовка: убедитесь, что вы хорошо готовы к забегу. Подберите подходящую обувь, наденьте удобную одежду. Не бегайте слишком быстро и не собирайте тяжелый мусор. Иначе вы перенапряжете свои мышцы, что отобьет у вас желание продолжать заниматься плоггингом. Мусор никуда не денется, но для вас будет лучше, если вы станете наращивать интенсивность пробежки постепенно.

Научитесь бегать на носках, немного наклоняя туловище вперед. Это поможет вам улучшить гибкость ног. Затем добавьте упражнения на растяжку. Например, не сгибайте колени, когда вы наклоняетесь за мусором. Это улучшит эластичность мышц. И конечно, не стоит забывать о растяжке до начала пробега. Она необходима, чтобы разогреть тело и снизить риск травмы мышц.

Упражнения во время пробежки помогут вам укрепить мышцы ног

Вы можете усложнить свою пробежку, если будете останавливаться не только для сбора мусора. Включите в тренировку интервальные паузы. Делайте наклоны, ягодичные мосты и выпады, приседайте и разминайте ступни. Все эти упражнения помогут укрепить нижнюю часть тела, в том числе и мышцы ног. Чередуйте активность, даже если рядом нет мусора. Например, пробегите 200-300 метров, а затем быстро сделайте серию упражнений из прямых и боковых выпадов. Если позволяет форма, их можно выполнять даже во время движения. Все это не только укрепит мышцы, но и хорошо повлияет на осанку.