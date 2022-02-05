 

Азербайджанские друзья Беглова продают неприспособленную для Петербурга снегоуборочную технику

05.02.2022, 0:08, Новости дня
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Власти Санкт-Петербурга не могут решить проблему некачественной уборки снега, тратя миллиарды из бюджета на покупку техники из Азербайджана, которая не справляется с работой в минусовую температуру. Об этом сообщили в СМИ. 

Вопреки заявлениям чиновников о выделении из бюджета Петербурга миллиардов на закупку спецтехники, в городе по-прежнему не хватает коммунальных спецмашин. Большая часть петербуржцев не довольна качеством уборки снега в городе. Зима 2021-2022 годов не стала исключением, так как улицы не расчищают от снега и наледи, жители получают травмы, многих госпитализируют с серьёзными последствиями. В январе от неубранного снега, льда и сосулек пострадало около трех тысяч человек. 

Еще больше ситуацию усугубляют технические особенности имеющейся техники. Так,  жители дома на 6-й линии Васильевского острова засняли «танцующий трактор», так как он полчаса работал вхолостую, «накручивая» моточасы. 

По словам чиновников, «конструкция данного трактора требует обязательного прогрева трансмиссии в мороз, поскольку может выйти из строя». То есть власти бездумно потратили бюджетные деньги на технику, которая дает сбой уже в пятиградусные морозы. С учетом средних температур воздуха зимой в Петербурге, деньги потратили впустую. 

Как выяснилось, в 2019 году Смольный закупил тракторы, машины и прочее оборудование через коммерческих посредников из Баку. В целом в экономических связях с Азербайджаном нет ничего плохого. Но техника была предназначена для работ в Азербайджане, где нет таких минусовых температур, как в Петербурге. Спецмашины просто не приспособлены работать в условиях Петербурга.

Дело в том, что губернатор города Александр Беглов очень тепло относится к представителям Азербайджана, отдавая им приоритет даже в ущерб городу. Это неудивительно, ведь он сам является уроженцем Баку. Чиновника уже обвиняли в необъективности при назначении азербайджанцев на высокие посты. Недавно градоначальник в угоду своим друзьям-мафиозникам инициировал установку памятника «в благодарность от Петербурга азербайджанскому народу», которую очень удобно приурочили к 78 годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Вся проблема в том, что в Смольном не стремятся вести взаимовыгодную торговлю, а угождают азербайджанским представителем за счет петербуржцев. Более того, это создает коррупционные предпосылки, ведь точно никто не знает, какую выгоду от «дружественных» сделок имеют  профильные чиновники и лично губернатор.



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