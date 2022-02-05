 

Трамп поддержал антиковидный протест дальнобойщиков в Вашингтоне

05.02.2022, 0:04, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп поддержал инициативу американских дальнобойщиков провести в Вашингтоне акцию против антиковидных ограничений по примеру своих канадских коллег и осудил Facebook за блокировку аккаунтов движения.

«Конвой свободы мирно протестует против суровых правил, введенных лунатиком Джастином Трюдо, который своими безумными мандатами разрушил Канаду. Теперь, к счастью, Конвой свободы американских дальнобойщиков, которые хотят выступить против введенных Байденом нелепых правил, может приехать в Вашингтон», – говорится заявлении Трампа, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Facebook закрывает аккаунты Конвоя свободы США, им не дают доступ к средствам Конвоя свободы на сайте GoFundMe». По его словам, «это неприемлемо и крайне опасно для любой страны, которая ценит свободу слова». В связи с происходящим он пригласил дальнобойщиков воспользоваться создаваемой им и его сторонниками соцсетью TruthSocial, как только она начнет действовать. Трамп пообещал, что на его платформе участники движения Конвой свободы смогут «свободно общаться».

Как информирует Hill, группа американских дальнобойщиков, планирующих совершить пробег от Калифорнии до Вашингтона, собрала на платформе Facebook более 130 тыс. членов до того, как подверглась блокировке.

Напомним, что в субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер. Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».

В понедельник стало известно, что дальнобойщики США вслед за своими канадскими коллегами начали формировать конвой для марша на Вашингтон. Они требуют отменить коронавирусные ограничения.



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