В Туле решили открыть филиалы трех федеральных музеев

В историческом центре Тулы планируется открыть филиалы Театрального музея имени Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

В пятницу подписано соответствующее соглашение об открытии трех филиалов в Музейном квартале города с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, сообщила глава ведомства в своем Facebook.

«Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Данное направление очень востребовано, люди приезжают в регион и могут посещают музеи всей семьей. Минкультуры РФ и региональные власти нацелены развивать это направление», – указала она.

Сейчас предстоит проработка организационных вопросов, адаптация новых пространств и их активностей к региональной специфике, создание выставочных и просветительских проектов на научно-практическую, театральную и художественную тематику.

«Политехнический музей станет не только выставочным пространством, но и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов. Театральный музей имени Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма и театральных деятелей, и самим приобщиться к театральному искусству. Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле станет значимым событием в рамках празднования его 75-летия, а также будет способствовать туристической привлекательности региона для интересующихся русской культурой, в том числе иностранных туристов», – добавила министр.

Также соглашение предусматривает совместную работу сторон в подборе зданий для музеев, отбору кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.

«Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части Тулы в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера – с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле», – привела слова Дюмина глава ведомства.

Директор Политехнического музея Елена Проничева отметила, что для филиала учреждения избран памятник культурного наследия на туристической улице города. Его планируется открыть в 2023 году, на нем будут представлены предметы из собственных фондов и отражена региональная повестка.

«Мы взяли за основу стратегии развития приоритетные направления региона – в том числе развитие промышленной области, отраслевого сегмента. Площадка будущего музея, с одной стороны компактная, с другой стороны, дает возможность развернуться для проведения экспозиционно-выставочной деятельности и различных мероприятий. Мы создадим многофункциональное пространство для проведения кинопоказов, временных экспозиций и конференций», – сказала директор музея.

В свою очередь директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева Михаил Миндлин отметил, что тульский филиал представит произведения древнерусского искусства эпохи Андрея Рублева – периода после Куликовской битвы.

«На примере экспозиции мы будем знакомить жителей и гостей Тулы с основными прославленными русскими святыми, православными праздниками. Но экспозиция не будет ограничиваться исключительно XV и XVI веками. Будут представлены произведения и более позднего периода – XVII-XIX веков и произведения русского религиозного искусства нового времени», – добавил он.

По словам генерального директора Музея имени Бахрушина Кристины Трубиновой, в Тульской области располагается порядка шести театров, помимо этого, проводится большое количество театральных ежегодных фестивалей, поэтому как никогда важно и актуально, что представительство Бахрушинского музея будет открыто в регионе.

«На протяжении нескольких месяцев наша команда работает над созданием концепции будущей экспозиции под названием «Мир театральных профессий». Это интерактивное путешествие по тайнам театрального закулисья, где посетители смогут не только в классическом виде ознакомиться с экспозицией, но и самостоятельно попробуют свои силы в мире театральных профессий», – поделилась она.

Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».